В Киеве в ближайший час снег усилится: водителей просят не выезжать без надобности

Дорожники ожидают усиления снегопада после 8:00 – на улицы Киева выведут 216 единиц техники. Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Сейчас к уборке снега задействовано 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев, - говорится в сообщении.

Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости и не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

"Будьте внимательны за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума", - добавили в КГГА.