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У Києві найближчими днями очікується сніг та ожеледиця: поради водіям

Фото: у Києві найближчими днями очікується сніг та ожеледиця (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчими днями в Києві очікується сніг, а подекуди ожеледиця. Міська влада закликає водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Міська влада наполегливо просить водіїв під час снігопадів не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах", - зазначили у КМДА.

При погіршенні погодних умов водіїв просять не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка і машини інших екстрених служб. 

Також необхідно надавати перевагу громадському транспорту.

"Наразі дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць. Загалом "Київавтодор" підготував 533 одиниці спеціальної техніки. Для обробки покриттів заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску", - повідомили у КМДА.

Погода в Україні 20 листопада

За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, східних, більшості центральних та південних областей сніг. Місцями очікуються дощі. Синоптики попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця.

Вдень в Україні температура повітря у межах від -3 до +2 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні вдень +2 +7 градусів.

Перший сніг

У неділю, 19 листопада, Одесу накрила негода. У місті випав перший сніг, а через шквальний вітер в Одесі був справжній деревопад.

ДТЕК повідомив, що через негоду в Одеській області без світла залишилися 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах.

Також перший сніг випав у Тернопільській та Львівській областях, а Карпати протягом тижня засипає снігом.

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