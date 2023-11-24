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В Києві найближчими днями очікується негода, в'їзд вантажівок буде обмежений

Фото: в Києві найближчими днями очікується негода, в'їзд вантажівок буде обмежений (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві, 26 й 27 листопада, очікуються сильні снігопади й ожеледиця. В понеділок в'їзд великогабаритного транспорту буде обмежено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

Вдень 26 листопада й вночі 27 листопада очікуються: 

  • значний приріст снігового покрову; 
  • посилення вітру до 17-22 м/с; 
  • хуртовини;
  • снігові замети; 
  • ожеледиця. 

"В'їзд в місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений", - пише Кличко. 

Міський голова закликав водіїв та пішоходів зважати на негоду й бути обережними на дорогах, зокрема: 

  • без нагальної потреби не виїжджати в місто приватним авто; 
  • віддати перевагу громадському транспорту; 
  • не паркувати авто вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. 

"Цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску", - додав міський голова. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили українців про те, що найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди. Зокрема приріст снігового покрову може становити до 50 сантиметрів.

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