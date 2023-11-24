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В Киеве в ближайшие дни ожидается ненастье, въезд грузовиков будет ограничен

Пятница 24 ноября 2023 12:28
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В Киеве в ближайшие дни ожидается ненастье, въезд грузовиков будет ограничен Фото: в Киеве в ближайшие дни ожидается ненастье, въезд грузовиков будет ограничен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, 26 и 27 ноября, ожидаются сильные снегопады и гололедица. В понедельник въезд крупногабаритного транспорта будет ограничен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются:

  • значительный прирост снежного покрова;
  • усиление ветра до 17-22 м/с;
  • метели;
  • снежные заносы;
  • гололедица.

"Въезд в город крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, будет ограничен", – пишет Кличко.

Городской голова призвал водителей и пешеходов учитывать непогоду и быть осторожными на дорогах, в частности:

  • без крайней необходимости не выезжать в город на частном авто;
  • отдать предпочтение общественному транспорту;
  • не парковать авто вдоль обочин дорог и на тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"В этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут бороться с гололедом и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники "Киевавтодора". Всего заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка", - добавил городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили украинцев о том, что в ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды. В частности, прирост снежного покрова может составлять до 50 сантиметров.

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