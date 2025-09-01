У Києві напередодні 1 вересня провели свято для дітей оборонців Маріуполя, які вперше йдуть до школи

На заході "Готуємось до школи" зібралися діти чинних військових, а також полонених та загиблих захисників. Для них провели майстер-клас з мозаїки, де кожен міг створити речі, які знадобляться у школі.

Також для малечі організували шоупрограму з фокусниками та трюками. Окрім того, діти захисників отримали подарунки від "Серця Азовсталі" – рюкзаки з усією необхідною для навчання канцелярією. Мета заходу – замотивувати першачків до успішного старту навчання у школі.

Як зазначила директорка проєкту Ксенія Сухова, вже три роки поспіль "Серце Азовсталі" підтримує дітей героїв.

"Ми даруємо повний шкільний набір – рюкзаки з усім необхідним для навчального процесу. І також організовуємо свята, де збирається наша спільнота – дітлахи та їхні героїчні батьки. Це для того, щоб малеча після літнього відпочинку була вмотивована навчатися. Адже наше юне покоління, а особливо діти героїв - це наше майбутнє. І саме вони відбудовуватимуть нашу країну", – каже Ксенія Сухова.

Фото: проєкт "Серце Азовсталі" провів захід для дітей захисників (пресслужба)

Цьогоріч до організації свята доєднався Фонд Ріната Ахметова, який вже 20 років допомагає українцям і має велику експертизу у підтримці дітей.



"За 20 років роботи через різні програми Фонду пройшли понад 6 млн дітей. Це і психологічна підтримка, і професійна орієнтація, допомога зі здоров'ям, усиновлення – будь-які проєкти, які можуть покращити життя дітей, у фокусі роботи Фонду. Тому нам є чим підтримати і збагатити ініціативу "Серця Азовсталі" до 1 вересня", – розповіла голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Загалом вже понад тисяча дітей оборонців Маріуполя по всій країні отримали свої набори-рюкзаки від "Серця Азовсталі".