В Киеве к 1 сентября провели праздник для детей защитников Мариуполя, которые впервые идут в школу

На мероприятии "Готовимся к школе" собрались дети действующих военных, а также пленных и погибших защитников. Для них провели мастер-класс по мозаике, где каждый мог создать вещи, которые пригодятся в школе.

Также для малышей организовали шоу-программу с фокусниками и трюками. Кроме того, дети защитников получили подарки от "Сердца Азовстали" – рюкзаки со всей необходимой для обучения канцелярией. Цель мероприятия – мотивировать первоклашек к успешному старту обучения в школе.

Как отметила директор проекта Ксения Сухова, уже три года подряд "Сердце Азовстали" поддерживает детей героев.

"Мы дарим полный школьный набор – рюкзаки со всем необходимым для учебного процесса. И также организовываем праздники, где собирается наше сообщество – дети и их героические родители. Это для того, чтобы малыши после летнего отдыха были мотивированы учиться. Ведь наше юное поколение, особенно дети героев – это наше будущее. И именно они будут восстанавливать нашу страну", – говорит Ксения Сухова.

Фото: проект "Сердце Азовстали" провел мероприятие для детей защитников (пресс-служба)

В этом году к организации праздника присоединился Фонд Рината Ахметова, который уже 20 лет помогает украинцам и имеет большую экспертизу в поддержке детей.

"За 20 лет работы через разные программы Фонда прошли более 6 млн детей. Это и психологическая поддержка, и профессиональная ориентация, помощь со здоровьем, усыновление – любые проекты, которые могут улучшить жизнь детей, в фокусе работы Фонда. Поэтому нам есть чем поддержать и обогатить инициативу "Сердца Азовстали" до 1 сентября", – рассказала председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В общей сложности уже более тысячи детей защитников Мариуполя по всей стране получили свои наборы-рюкзаки от "Сердца Азовстали".