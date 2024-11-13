У Києві можуть запровадити графіки відключень електроенергії

Комбінована повітряна атака на Україну

В ніч на 13 листопада росіяни влаштували комбіновану повітряну атаку на Україну.

Напередодні ввечері терористи запустили в напрямку країни ударні дрони "Шахед". У Київській області сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

Близько 4:00 у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 і попрямували на пускові рубежі в район Саратовської області.

Близько 6:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку. У Києві тривогу оголосили о 6:36 ранку.

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