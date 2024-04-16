У Києві можуть запровадити графіки відключень світла: у ДТЕК назвали умову

У Києві можуть запровадити графіки відключення електроенергії, якщо російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК "Київської електромережі" Дениса Бондаря.
"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", - сказав Бондар.
Гендиректор ДТЕК "Київської електромережі" зазначив, що весняні масовані атаки РФ на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України.
За його словами, станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.
"Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - додав Бондар.
Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.
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