У Києві можуть запровадити графіки відключень світла: у ДТЕК назвали умову

"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", - сказав Бондар.

Гендиректор ДТЕК "Київської електромережі" зазначив, що весняні масовані атаки РФ на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України.

За його словами, станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.

"Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - додав Бондар.