В Киеве могут ввести графики отключений света: в ДТЭК назвали условие

В Киеве могут ввести графики отключения электроэнергии, если российские войска продолжат наносить удары по объектам энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК "Киевской электросети" Дениса Бондаря.
"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом имеющихся сегодня повреждений на сети есть вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", - сказал Бондарь.
Гендиректор ДТЭК "Киевской электросети" отметил, что весенние массированные атаки РФ на энергообъекты привели к критическому состоянию энергосистемы Украины.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день графики отключения света в столице не применяются из-за стабильного электроснабжения.
"Мы сейчас работаем с "Киев Цифровым" для удобства киевлян. В случае применения графиков "Киев Цифровой" будет через пол часа извещать наших клиентов о применении графиков", - добавил Бондарь.
Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.
Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
Во время последней массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
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