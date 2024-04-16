В Киеве могут ввести графики отключений света: в ДТЭК назвали условие

"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом имеющихся сегодня повреждений на сети есть вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", - сказал Бондарь.

Гендиректор ДТЭК "Киевской электросети" отметил, что весенние массированные атаки РФ на энергообъекты привели к критическому состоянию энергосистемы Украины.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день графики отключения света в столице не применяются из-за стабильного электроснабжения.

"Мы сейчас работаем с "Киев Цифровым" для удобства киевлян. В случае применения графиков "Киев Цифровой" будет через пол часа извещать наших клиентов о применении графиков", - добавил Бондарь.