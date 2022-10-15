У Києві можливі віялові відключення світла: список вулиць

Через пошкодження об'єктів енергоінфраструктури обстрілами РФ, Укренерго опублікувала список вулиць, на яких можливі стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Відключення будуть застосовувати лише у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго. Для того, щоб кияни могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські електромережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі потреби буде обмежено електропостачання.

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися у вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго та продовжуватимуться, доки не зменшиться навантаження на енергосистему та її не стабілізують.

Для того, щоб підтримати енергосистему, в Укренерго закликають усіх мешканців Києва зменшити споживання електроенергії до мінімуму – не включати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00.