У Києві можливі віялові відключення світла: список вулиць
Через пошкодження об'єктів енергоінфраструктури обстрілами РФ, Укренерго опублікувала список вулиць, на яких можливі стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .
Відключення будуть застосовувати лише у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго. Для того, щоб кияни могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські електромережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі потреби буде обмежено електропостачання.
Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися у вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго та продовжуватимуться, доки не зменшиться навантаження на енергосистему та її не стабілізують.
Для того, щоб підтримати енергосистему, в Укренерго закликають усіх мешканців Києва зменшити споживання електроенергії до мінімуму – не включати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00.
Нагадаємо, що сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливе застосування графіків аварійних відключень в Україні через обстріл інфраструктурних об'єктів у Київській області.
Раніше окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух у одному із районів Київської області.
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