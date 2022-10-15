В Киеве возможны веерные отключения света: список улиц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго .

Отключения будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго. Для того чтобы киевляне могли заранее подготовиться, ДТЭК Киевские электросети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение.

Временные стабилизационные отключения могут начаться в вечерние часы после распоряжения НЭК Укрэнерго и будут продолжаться, пока не уменьшится нагрузка на энергосистему и ее не стабилизируют.

Для того чтобы поддержать энергосистему, в Укрэнерго призывают всех жителей Киева уменьшить потребление электроэнергии до минимума - не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00.