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Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

У Києві можливі аварійні відключення світла, - КМВА

12:19 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Київ готують до аварійних відключень світла (Getty Images)

У Києві можливі аварійні відключення світла, попередили у столичній владі.

Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна.

Причина - велике навантаження на мережі, похолодання та роки частих вимкнень і вмикань.

"Мережі не були розраховані на кількарічні відключення і включення, тому без аварій нам цей період важко буде пережити. Зважаючи на зниження температурного режиму і також на те, що велике навантаження йде на самій мережі електропостачання, то буде аварійність", - зазначила Поп.

За її словами, ситуація з електропостачанням у різних районах Києва наразі майже вирівнялася. Водночас через аварії на мережах в окремих районах можуть виникати перебої.

Нагадаємо, що з 06:00 до 23:59 у вівторок, 13 жовтня, у частині областей діють графіки відключень світла для бізнесу, промисловості та всіх категорій споживачів.

Погодинні відключення діють обсягом від 0,5 до 2 черг, а в "Укренерго" причиною назвали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко заявив, що Бортницьку станцію аерації неможливо зупинити кількома ударами через її велику територію та дублювання систем.

У разі пошкодження колекторів стоки з міста відведуть у 2-3 контрольні точки.

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КиївВідключеня світла