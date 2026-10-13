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Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

В Киеве возможны аварийные отключения света, - КМВА

12:19 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Киев готовят к аварийным отключениям света (Getty Images)

В Киеве возможны аварийные отключения света, предупредили в столичных властях.

Об этом заявила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина.

Причина - большая нагрузка на сети, похолодание и годы частых отключений и включений.

"Сети не были рассчитаны на нескольколетние отключения и включения, поэтому без аварий нам этот период трудно будет пережить. Учитывая снижение температурного режима и также то, что большая нагрузка идет на самой сети электроснабжения, то будет аварийность", - отметила Поп.

По ее словам, ситуация с электроснабжением в разных районах Киева почти выровнялась. В то же время из-за аварий на сетях в отдельных районах могут возникать перебои.

Напомним, что с 06:00 до 23:59 во вторник, 13 октября, по части областей действуют графики отключений света для бизнеса, промышленности и всех категорий потребителей.

Почасовые отключения действуют в объеме от 0,5 до 2 очередей, а в "Укрэнерго" причиной назвали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко заявил, что Бортницкую станцию аэрации невозможно остановить несколькими ударами из-за ее обширной территории и дублирования систем.

В случае повреждения коллекторов стоки из города уведут в 2-3 контрольные точки.

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