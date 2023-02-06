ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві може погіршитись ситуація зі світлом через похолодання, - ДТЕК

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 лютого 2023 17:50
У Києві може погіршитись ситуація зі світлом через похолодання, - ДТЕК Фото: у Києві може погіршитись ситуація зі світлом через похолодання (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найближчим часом ситуація з електроенергією у Києві може погіршитись, оскільки насуваються морози, що збільшують ризик виникнення аварій на мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу та чат-бот ДТЕК.

Так, через погіршення погоди навантаження на енергосистему збільшиться.

Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. А зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що й збільшується ризик виникнення аварій.

У зв'язку з цим українців закликають економно споживати електроенергію.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вже запровадили аварійні відключення світла.

Загалом в Україні зростає споживання електроенергії через похолоданням та початок робочого тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія ДТЕК Віялові відключення
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії