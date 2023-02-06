ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве может ухудшиться ситуация со светом из-за похолодания, - ДТЭК

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 февраля 2023 17:50
В Киеве может ухудшиться ситуация со светом из-за похолодания, - ДТЭК Фото: в Киеве может ухудшиться ситуация со светом из-за похолодания (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Киеве может ухудшиться, поскольку надвигаются морозы, которые увеличивают риск возникновения аварий на сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу и чат-бот ДТЭК.

Так, из-за ухудшения погоды нагрузка на энергосистему увеличится.

На протяжении последующих дней в Украину могут вернуться морозы. А обычно такие погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, из-за чего увеличивается риск возникновения аварий.

В связи с этим украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Напомним, сегодня в Киеве уже ввели аварийные отключения света.

В целом в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия ДТЭК Веерные отключения
NEWS
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России