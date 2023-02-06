В Киеве может ухудшиться ситуация со светом из-за похолодания, - ДТЭК
В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Киеве может ухудшиться, поскольку надвигаются морозы, которые увеличивают риск возникновения аварий на сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу и чат-бот ДТЭК.
Так, из-за ухудшения погоды нагрузка на энергосистему увеличится.
На протяжении последующих дней в Украину могут вернуться морозы. А обычно такие погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, из-за чего увеличивается риск возникновения аварий.
В связи с этим украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.
Напомним, сегодня в Киеве уже ввели аварийные отключения света.
В целом в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели.
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