В Киеве метро будет работать в тревогу, но не так как предложил Кабмин

В Киеве определили, как будет организовано движение метро и транспорта через Днепр при разных уровнях воздушной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Киева Виталия Кличко в Telegram.

Новое распределение тревог

Кабинет министров Украины утвердил дифференциацию воздушных тревог в зависимости от характера угрозы. Желтый уровень применяется при атаке российских беспилотников, а красный объявляется при повышенной опасности ракетного или комбинированного удара.

Как будет работать метро

При желтом уровне угрозы Сирецко-Печерская линия метро будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать по всей зеленой ветке, включая участок через Южный мост, что позволит пассажирам перемещаться между левым и правым берегами столицы.

При красном уровне угрозы движение зеленой ветки разделят на два участка. Поезда будут ходить между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а также между "Славутичем" и "Красным хутором".

Святошинско-Броварская, или красная, линия продолжит работать в ограниченном режиме. Пассажиров будут перевозить по подземному участку между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Наземный общественный транспорт продолжит курсировать без ограничений. Кроме того, в Киеве действует дополнительный автобусный маршрут, который дублирует красную ветку метро. Он проходит от станции "Дворец спорта" через "Арсенальную" до станции "Лесная".

Что изменится на мостах

Во время воздушной тревоги движение по Южному мосту будет разрешено без ограничений, однако предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления тревоги и еще на полчаса после ее отмены.

При этом во время тревоги заезд на Южный мост со стороны улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт.

Дарницкий мост, мост Патона, Мост метро и Северный мост продолжат работать без изменений.

Подольско-Воскресенский мостовой переход также будет работать с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления воздушной тревоги и в течение такого же времени после отбоя. Кроме того, там изменят организацию движения: предусмотрено введение реверсивного режима.