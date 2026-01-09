UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві метро на "червоній лінії" курсує зі змінами: що відомо

Фото: рух поїздів між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві внаслідок нічної атаки РФ виникла складна ситуація в енергетиці. Через це поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, рух поїздів між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" є, але з інтервалом від 4 хвилин і 40 секунд до 5 хвилин.

Окрім того, поїзди з одного берега на інший поки що не їздять. Мова саме про "червону" лінію метрополітену.

"Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення", - йдеться у повідомленні.

Водночас у КМДА додали, що рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях відбувається без змін.

Масштабний обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на 9 січня росіяни запустили по Києву дрони, а потім крилаті ракети "Калібр" і балістику. В цілому по столиці було кілька хвиль атак.

В результаті обстрілу пошкодження зафіксовані в 5 районах: Дарницькому, Печерському, Деснянському, Шевченківському та Дніпровському.

Зокрема, в місті пошкоджені житлові будинки, територія торгового центру і санаторію, а також фіксуються інші наслідки.

Крім того, відомо, що в столиці на тлі атаки виникли перебої зі світлом, теплом і водою.

Детальніше про російську атаку по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетроВійна в УкраїніЕнергетики