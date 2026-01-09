В Киеве метро на "красной линии" курсирует с изменениями: что известно

В частности, движение поездов между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" есть, но с интервалом от 4 минут и 40 секунд до 5 минут.

Кроме того, поезда с одного берега на другой пока не ездят. Речь именно о "красной" линии метрополитена.

"Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА добавили, что движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях происходит без изменений.