У Києві метро на "червоній лінії" курсує зі змінами: що відомо

У Києві внаслідок нічної атаки РФ виникла складна ситуація в енергетиці. Через це поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, рух поїздів між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" є, але з інтервалом від 4 хвилин і 40 секунд до 5 хвилин.

Окрім того, поїзди з одного берега на інший поки що не їздять. Мова саме про "червону" лінію метрополітену.

"Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення", - йдеться у повідомленні.

Водночас у КМДА додали, що рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях відбувається без змін.