У Києві метро на "червоній лінії" курсує зі змінами: що відомо
У Києві внаслідок нічної атаки РФ виникла складна ситуація в енергетиці. Через це поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, рух поїздів між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" є, але з інтервалом від 4 хвилин і 40 секунд до 5 хвилин.
Окрім того, поїзди з одного берега на інший поки що не їздять. Мова саме про "червону" лінію метрополітену.
"Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення", - йдеться у повідомленні.
Водночас у КМДА додали, що рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях відбувається без змін.
Масштабний обстріл Києва
Нагадаємо, в ніч на 9 січня росіяни запустили по Києву дрони, а потім крилаті ракети "Калібр" і балістику. В цілому по столиці було кілька хвиль атак.
В результаті обстрілу пошкодження зафіксовані в 5 районах: Дарницькому, Печерському, Деснянському, Шевченківському та Дніпровському.
Зокрема, в місті пошкоджені житлові будинки, територія торгового центру і санаторію, а також фіксуються інші наслідки.
Крім того, відомо, що в столиці на тлі атаки виникли перебої зі світлом, теплом і водою.
