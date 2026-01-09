В Киеве метро на "красной линии" курсирует с изменениями: что известно
В Киеве в результате ночной атаки РФ возникла сложная ситуация в энергетике. Из-за этого поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
В частности, движение поездов между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" есть, но с интервалом от 4 минут и 40 секунд до 5 минут.
Кроме того, поезда с одного берега на другой пока не ездят. Речь именно о "красной" линии метрополитена.
"Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания", - говорится в сообщении.
В то же время в КГГА добавили, что движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях происходит без изменений.
Масштабный обстрел Киева
Напомним, в ночь на 9 января россияне запустили по Киеву дроны, а затем крылатые ракеты "Калибр" и баллистику. В целом по столице было несколько волн атак.
В результате обстрелов повреждения зафиксированы в 5 районах: Дарницком, Печерском, Деснянском, Шевченковском и Днепровском.
В частности, в городе повреждены жилые дома, территория торгового центра и санатория, а также фиксируются другие последствия.
Кроме того, известно, что в столице на фоне атаки возникли перебои со светом, теплом и водой.
