У Києві майже повністю відновили світло, тепло та зв'язок: яка ситуація у місті

"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

У КМВА пояснили, що це вдалося зробити завдяки стабільному електропостачанню та низькому рівню споживання.

У Києві водопостачання, теплопостачання та зв'язок працюють у штатному режимі. Можливі лише локальні аварійні ситуації.

Нагадаємо, у ДТЕК пообіцяли, що відключення світла у Києві будуть тривати не більше 5 годин.

Також раніше в "Укренерго" повідомили, що вже цими вихідними області можуть повернутися до планових відключень світла.

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