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В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе

Фото: в Киеве почти восстановили свет, тепло и связь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве почти восстановили электропитание, воду, тепло и связь. Ремонтные работы в столице на завершающей стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В КМВА объяснили, что это удалось сделать благодаря стабильному электроснабжению и низкому уровню потребления.

В Киеве водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме. Возможны только локальные аварийные ситуации.

Напомним, в ДТЭК пообещали, что отключение света в Киеве будут длиться не более 5 часов.

Также ранее в "Укрэнерго" сообщили, что уже в эти выходные области могут вернуться к плановым отключениям света.

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