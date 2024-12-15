У Києві на Майдані Незалежності чоловік пошкодив фотографії полеглих воїнів

Меморіал пам'яті на Майдані Незалежності

Нагадаємо, що перші прапорці на Майдані з’явилися в червні 2022 року. Саме тоді родичі бійців полку "Азов" встановили 55 прапорців з іменами захисників, що боронили Маріуполь.

Наразі там вже тисячі таких згадок про те, якою ціною дістається свобода Україні.

Кожен прапорець персоналізований: на ньому написане ім’я загиблого на війні, дати народження та смерті.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Наприклад в жовтні поліцейські Києва затримали 45-річного чоловіка, який публічно принижував пам'ять загиблих військовослужбовців на Хрещатику та на Майдані Незалежності у столиці.

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