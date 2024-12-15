В Киеве на Майдане Независимости мужчина повредил фотографии павших воинов

Мемориал памяти на Майдане Независимости

Напомним, что первые флажки на Майдане появились в июне 2022 года. Именно тогда родственники бойцов полка "Азов" установили 55 флажков с именами защитников, защищавших Мариуполь.

Сейчас там уже тысячи таких упоминаний о том, какой ценой достается свобода Украине.

Каждый флажок персонализирован: на нем написано имя погибшего на войне, даты рождения и смерти.

Заметим, что это не первый подобный случай. Например, в октябре полицейские Киева задержали 45-летнего мужчину, который публично унижал память погибших военнослужащих на Крещатике и на Майдане Независимости в столице.

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