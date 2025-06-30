Перевірки ТЦК: більшість інцидентів за червень назвали фейками

Більшість скарг на роботу ТЦК виявилися фейками або маніпуляціями. У червні лише 14% інцидентів підтвердилися після перевірки.

Загальна статистика

У Сухопутних військах заявили, що за результатами перевірки роботи ТЦК та СП в червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.

За червень лише 14% інцидентів, повʼязаних із їхньою роботою, підтвердилися. Решта - фейки, маніпуляції та ворожі інформаційно-психологічні операції (ІПСО).

За офіційною статистикою, з 42 повідомлень лише 6 виявилися достовірними. Відповідно:

1 особу відсторонено від обовʼязків ,

, 5 - притягнуто до дисциплінарної відповідальності ,

, 30 - перебувають на етапі службових розслідувань.

Статистика у Києві

У межах ініціативи Командування Сухопутних військ ЗСУ впроваджується прозорість і відкритість у діяльності ТЦК, зокрема під час мобілізаційних заходів.

Як повідомили в Київському міському ТЦК та СП, за травень було зафіксовано 33 інциденти, що можуть свідчити про порушення з боку працівників центрів.

Понад половину з них (17 випадків) не підтвердилися - йдеться про маніпуляції, фейки або ворожі інформаційно-психологічні операції. Натомість 16 інцидентів підтверджено, більшість із них наразі розслідуються.

"Підхід до оцінювання подібних інцидентів залишається виваженим: не кожне повідомлення підтверджується, адже серед них трапляються випадки свідомих маніпуляцій або дезінформації", - зазначили в ТЦК.

Станом на зараз:

1 особу притягнуто до відповідальності ,

, 15 інцидентів перебувають на стадії розслідування ,

, звільнень або відсторонень не було.

У ТЦК додають, що частина звернень може бути частиною кампаній із дискредитації роботи установ та зриву мобілізації.