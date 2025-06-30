Перевірки ТЦК: більшість інцидентів за червень назвали фейками
Більшість скарг на роботу ТЦК виявилися фейками або маніпуляціями. У червні лише 14% інцидентів підтвердилися після перевірки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП та Сухопутні війська.
Загальна статистика
У Сухопутних військах заявили, що за результатами перевірки роботи ТЦК та СП в червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.
За червень лише 14% інцидентів, повʼязаних із їхньою роботою, підтвердилися. Решта - фейки, маніпуляції та ворожі інформаційно-психологічні операції (ІПСО).
За офіційною статистикою, з 42 повідомлень лише 6 виявилися достовірними. Відповідно:
- 1 особу відсторонено від обовʼязків,
- 5 - притягнуто до дисциплінарної відповідальності,
- 30 - перебувають на етапі службових розслідувань.
Статистика у Києві
У межах ініціативи Командування Сухопутних військ ЗСУ впроваджується прозорість і відкритість у діяльності ТЦК, зокрема під час мобілізаційних заходів.
Як повідомили в Київському міському ТЦК та СП, за травень було зафіксовано 33 інциденти, що можуть свідчити про порушення з боку працівників центрів.
Понад половину з них (17 випадків) не підтвердилися - йдеться про маніпуляції, фейки або ворожі інформаційно-психологічні операції. Натомість 16 інцидентів підтверджено, більшість із них наразі розслідуються.
"Підхід до оцінювання подібних інцидентів залишається виваженим: не кожне повідомлення підтверджується, адже серед них трапляються випадки свідомих маніпуляцій або дезінформації", - зазначили в ТЦК.
Станом на зараз:
- 1 особу притягнуто до відповідальності,
- 15 інцидентів перебувають на стадії розслідування,
- звільнень або відсторонень не було.
У ТЦК додають, що частина звернень може бути частиною кампаній із дискредитації роботи установ та зриву мобілізації.
Новий підхід ТЦК
Нагадаємо, днями Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило нові правила поведінки та спілкування для військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів. Мета - зменшити напругу в суспільстві та уникати конфліктних ситуації.
Також в Оперативному командуванні "Захід" повідомили, що в Україні фіксують зростання випадків агресії проти військових. Останній із них трапився в Кам'янці-Подільському, де місцеві пошкодили авто ТЦК і напали на мобільну групу.
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