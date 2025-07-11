У Києві маршрутка протаранила вантажівку: перші деталі від поліції (фото)

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Окрім того, вчора, 7 липня, у місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна ДТП – автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців.

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