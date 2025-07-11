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У Києві маршрутка протаранила вантажівку: перші деталі від поліції (фото)

Фото: у Києві маршрутка протаранила вантажівку (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Кава

Вдень п'ятниці, 11 липня, у Києві маршрутне таксі з пасажирами протаранило вантажівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За даними поліції, аварія сталась близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.

"Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою", - сказано у повідомленні.

 Фото: у Києві маршрутка протаранила вантажівку (facebook.com/UA.KyivPolice)

Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Окрім того, вчора, 7 липня, у місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна ДТП – автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців.

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