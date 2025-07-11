В Киеве маршрутка протаранила грузовик: первые детали от полиции (фото)

Днем пятницы, 11 июля, в Киеве маршрутное такси с пассажирами протаранило грузовик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
По данным полиции, авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.
"Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком", - говорится в сообщении.
В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.
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Кроме того, вчера, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.
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