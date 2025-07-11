В Киеве маршрутка протаранила грузовик: первые детали от полиции (фото)

По данным полиции, авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.

"Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве маршрутка протаранила грузовик (facebook.com/UA.KyivPolice)

В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.