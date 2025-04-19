В Киеве раздаются звуки взрывов: ПВО сбивает вражеские дроны

Вечером, 19 апреля, в Киеве слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают дроны, которым враг пытается атаковать столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 17:39. За несколько минут до этого в Киевской городской военной администрации тоже информировали о работе противовоздушной обороны. Где объявили тревогу По состоянию на 17:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.