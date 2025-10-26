У Києві лунають вибухи: ворог атакує столицю дронами
У Києві в ніч на 26 жовтня пролунали звуки вибухів. Росіяни намагаються атакувати місто дронами, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 02:28.
Через кілька хвилин у місті було чути звуки вибухів. Військові написали, що над Києвом зафіксовано ударна група дронів, яка рухається у східному напрямку.
Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко теж повідомив, що над столицею кілька безпілотників та працює ППО.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.