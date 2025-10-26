ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві лунають вибухи: ворог атакує столицю дронами

Неділя 26 жовтня 2025 02:41
UA EN RU
У Києві лунають вибухи: ворог атакує столицю дронами Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві в ніч на 26 жовтня пролунали звуки вибухів. Росіяни намагаються атакувати місто дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 02:28.

Через кілька хвилин у місті було чути звуки вибухів. Військові написали, що над Києвом зафіксовано ударна група дронів, яка рухається у східному напрямку.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко теж повідомив, що над столицею кілька безпілотників та працює ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Києві лунають вибухи: ворог атакує столицю дронами

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію