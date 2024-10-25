UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві лунали вибухи на тлі дронової атаки

Фото: у Києві лунають вибухи під час атаки ворожих БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунала серія потужних вибухів під час тривоги через атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Моніторингові пабліки повідомляли про рух 1 безпілотника через Лісовий масив у напрямку Дарниці, а також про 1 дрон у районі Позняків.

Також один БпЛА рухався повз Позняки та Осокорків курсом на Українку.

О 1:26 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Усі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Атака російських дронів

Ввечері у четвер, 24 жовтня, армія РФ запустила в напрямку України ударні БпЛА. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Згодом тривогу через наближення "Шахедів" оголосили у Києві.

У Київській області виявлені ворожі безпілотники, по них працює ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони