В Киеве звучали взрывы на фоне дроновой атаки

Мониторинговые паблики сообщали о движении 1 беспилотника через Лесной массив в направлении Дарницы, а также об 1 дроне в районе Позняков.

Также один БпЛА двигался мимо Позняков и Осокорков курсом на Украинку.

В 1:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.