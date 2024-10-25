У Києві також оголосили повітряну тривогу
У Києві ближче до опівночі 25 жовтня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосування ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військові адміністрацію (КМВА).
Сигнал про загрозу повітряних атак противника у столиці залунав близько 23.56.
Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях та не покидати безпечних місць до відбою тривоги.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.
Пізніше у Повітряних силах поінформували про рух у напрямку Києва дронів ворога з півночі.
"Київ - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з північного напрямку", - розповіли військові о 00.25.
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері,24 жовтня, був зафіксований запуск ворогом ударних безпілотників по території України. Відтак у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Дрони-камікадзе противника заходили у повітряний простір країни спочатку з північного напрямку. Але пізніше стало відомо, що росармія також запустила "Шахеди" по Україні з Приморськ-Ахтарська.
Нагадаємо також, що минулої ночі війська РФ знову влаштували комбінований повітряний удар по Україні, використавши ракети та дрони. Пізніше з'ясувалося, що ППО ЗСУ збила всі "Шахеди", які загрожували Києву.
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