У Києві також оголосили повітряну тривогу

У Києві ближче до опівночі 25 жовтня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військові адміністрацію ( КМВА ).

Сигнал про загрозу повітряних атак противника у столиці залунав близько 23.56.

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях та не покидати безпечних місць до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Пізніше у Повітряних силах поінформували про рух у напрямку Києва дронів ворога з півночі.

"Київ - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з північного напрямку", - розповіли військові о 00.25.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері,24 жовтня, був зафіксований запуск ворогом ударних безпілотників по території України. Відтак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Дрони-камікадзе противника заходили у повітряний простір країни спочатку з північного напрямку. Але пізніше стало відомо, що росармія також запустила "Шахеди" по Україні з Приморськ-Ахтарська.

Нагадаємо також, що минулої ночі війська РФ знову влаштували комбінований повітряний удар по Україні, використавши ракети та дрони. Пізніше з'ясувалося, що ППО ЗСУ збила всі "Шахеди", які загрожували Києву.