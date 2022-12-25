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В Киеве раздаются взрывы: что известно

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Киев, Воскресенье 25 декабря 2022 09:43
В Киеве раздаются взрывы: что известно Фото: в Киеве сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Да, на левом берегу столицы слышали уже минимум два взрыва. Позже был слышен и третий взрыв.

При этом в сети пишут, что взрывы плановые и с тревогой никак не связаны.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 25 декабря объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность связана с активностью российской авиации в Беларуси.

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