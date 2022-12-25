В Киеве раздаются взрывы: что известно

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Да, на левом берегу столицы слышали уже минимум два взрыва. Позже был слышен и третий взрыв.

При этом в сети пишут, что взрывы плановые и с тревогой никак не связаны.