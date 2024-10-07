У Києві лунають вибухи, працює ППО

Додамо, що цієї ночі окупанти вчергове тероризували Київ та низку областей України "Шахедами". На столицю дрони заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у місті протягом ночі оголошувалася тричі і тривала понад дві години.

За даними КМВА, силами ППО навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі дрони, які загрожували столиці були знешкоджені.

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