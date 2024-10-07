В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Добавим, что этой ночью оккупанты в очередной раз терроризировали Киев и ряд областей Украины "Шахедами". На столицу дроны заходили волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась более двух часов.

По данным КГВА, силами ПВО вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все вражеские дроны, грозишие столице были обезврежены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.