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У Києві лунають вибухи, ППО збиває ворожі дрони

Автор: Володимир Костирін

У Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня, на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Наші військові збивають ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебуваєте в укриттях!" - йдеться у публікації.

Так, у столиці вночі було чутно вибухи, а також звуки, характерні для ударних дронів типу "Шахед".

Вибухи у Києві підтвердила влада

Про вибухи, що чули у столиці, повідомив також мер Віталій Кличко.

"Вибухи у Києві. Інформація уточнюється. Подробиці - згодом", - написав він у своєму Telegram.

"В області працює ППО, є збиті цілі. Вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце", - додав він.

У Печерському районі сталася пожежа

У Печерському районі столиці через попадання уламків сталося займання даху будинку, передали в Київській МВА.

Щодо можливих постраждалих інформація уточнюється.

"Знаходьтеся в укриттях відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Кличко уточнив, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку. Усі служби прямують на місце.

Також заходів повідомив про вибухи у Солом'янському районі.

"Вибухи у Солом'янському районі. Служби прямують на місце. У Святошинському районі працює ППО", - повідомляє мер.

Нічна повітряна атака росіян

В Україні цієї ночі, 28 травня, повітряну тривогу було оголошено в більшості областей. Стало відомо про запуск противником дронів-камікадзе типу Shahed.

Російські загарбники у травні посилили інтенсивність повітряних атак по Україні, які найчастіше проводяться у нічний час з використанням ударних дронів та ракет.

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