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В Киеве звучат взрывы, ПВО сбивает вражеские дроны

Автор: Владимир Костырин

В Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая, на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - говорится в публикации.

Так, в столице ночью были слышны взрывы, а также звуки, характерные для ударных дронов типа "Шахед".

Взрывы в Киеве подтвердили власти

О взрывах, что слышали в столице, сообщил также мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности - со временем", - написал он в своем Telegram.

"В области работает ПВО, есть сбитые цели. Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место", - добавил он.

В Печерском районе произошел пожар

В Печерском районе столицы из-за попадания обломков произошло возгорание крыши дома, передали в Киевской ГВА.

Относительно возможных пострадавших информация уточняется.

"Находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома. Все службы направляются на место.

Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.

"Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО.", - сообщает мэр.

Ночная воздушная атака россиян

В Украине этой ночью, 28 мая, воздушная тревога была объявлена в большинстве областей. Стало известно о запуске противником дронов-камикадзе типа Shahed.

Российские захватчики в мае усилили интенсивность воздушных атак по Украине, которые чаще всего проводятся в ночное время с использованием ударных дронов и ракет.

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