В Києві лунав сигнал тривоги: що сталося

В Києві у понеділок, 26 лютого, лунала повітряна тривога. Її причиною стала не загроза, а технічні лроботи, пов'язані з системою оповіщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена!" - йдеться в повідомленні.
Киянам нагадали, що слідкувати за сповіщеннями про оголошення та відбій тривоги можна на офіційному Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий.
Як повідомлялося, у Києві, в Дарницькому районі, з 26 лютого відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.