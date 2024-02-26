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В Києві лунав сигнал тривоги: що сталося

Фото: у Києві лунав сигнал тривоги 26 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві у понеділок, 26 лютого, лунала повітряна тривога. Її причиною стала не загроза, а технічні лроботи, пов'язані з системою оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена!" - йдеться в повідомленні.

Киянам нагадали, що слідкувати за сповіщеннями про оголошення та відбій тривоги можна на офіційному Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий.

Як повідомлялося, у Києві, в Дарницькому районі, з 26 лютого відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ.

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КиївПовітряна тривога