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В Киеве звучал сигнал тревоги: что произошло

Фото: в Киеве звучал сигнал тревоги 26 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве в понедельник, 26 февраля, звучала воздушная тревога. Ее причиной стала не угроза, а технические работы, связанные с системой оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Из-за работы по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены. Воздушная тревога не объявлена!" – говорится в сообщении.

Киевлянам напомнили, что следить за уведомлениями об объявлении и отбое тревоги можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщалось, в Киеве, в Дарницком районе, с 26 февраля будут проходить учения военных. Жителей столицы просят не снимать и не выкладывать в сеть действия ВСУ.

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КиевВоздушная тревога