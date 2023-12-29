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У Києві локальне погіршення якості повітря через атаку росіян, - КМДА

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 11:18
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У Києві локальне погіршення якості повітря через атаку росіян, - КМДА Фото: у Києві локальне погіршення якості повітря через атаку росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві після ракетної атаки росіян спостерігається локальне погіршення якості повітря. Столична влада рекомендує обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У Києві локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення", - йдеться в повідомленні.

Так, у північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу.

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Ракетна атака РФ на Київ

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями з різних напрямків.

У декількох районах Києва виникли пожежі. Є загиблі та поранені. Наслідки атаки ліквідують.

Детальніше про атаку на столицю та Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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КМДА Київ ракетна атака
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