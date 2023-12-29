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В Киеве локальное ухудшение качества воздуха из-за атаки россиян, - КГГА

Киев, Пятница 29 декабря 2023 11:18
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В Киеве локальное ухудшение качества воздуха из-за атаки россиян, - КГГА Фото: в Киеве локальное ухудшение качества воздуха из-за атаки россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве после ракетной атаки россиян наблюдается локальное ухудшение качества воздуха. Столичные власти рекомендуют ограничить пребывание на улице в местах задымления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В Киеве локальное ухудшение качества воздуха рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления", - говорится в сообщении.

Так, в северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в частности, пыли.

В то же время, превышение предельно допустимых концентраций веществ не выявлено.

Если вы находитесь в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ракетная атака РФ на Киев

Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

По данным КМВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами по разным направлениям.

В нескольких районах Киева возникли пожары. Есть погибшие и раненые. Последствия атаки ликвидируют.

Подробнее об атаке на столицу и Украину - в материале РБК-Украина.

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КГГА Киев ракетна атака
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