У Києві з липня зміняться правила оплати проїзду для школярів: нові умови

З 1 липня до 31 серпня 2026 року в столичному громадському транспорті діятимуть нові правила оплати проїзду для школярів та курсантів вищих військових навчальних закладів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як зазначається, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних.
Де придбати пільговий проїзний:
Вартість проїзних на місяць:
У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, проте знижка 75% на них не розповсюджується.
З 1 липня до 31 серпня курсанти вищих військових навчальних закладів міста мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах.