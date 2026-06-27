У Києві з липня зміняться правила оплати проїзду для школярів: нові умови

Правила для школярів

Як зазначається, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних.

Де придбати пільговий проїзний:

у застосунку "Київ Цифровий";

у терміналах самообслуговування;

на сайті КП "ГІОЦ";

у застосунку EasyPay.

Вартість проїзних на місяць:

325 грн - безлімітний;

- безлімітний; 162,50 грн - безлімітний на другу половину місяця;

- безлімітний на другу половину місяця; 72,50 грн - 46 поїздок;

- 46 поїздок; 97,50 грн - 62 поїздки;

- 62 поїздки; 143,75 грн - 92 поїздки;

- 92 поїздки; 192,50 грн - 124 поїздки.

У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, проте знижка 75% на них не розповсюджується.

Правила для курсантів

З 1 липня до 31 серпня курсанти вищих військових навчальних закладів міста мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах.