В Киеве с июля изменятся правила оплаты проезда для школьников: новые условия

Правила для школьников

Как отмечается, на период летних каникул проезд для школьников становится платным. При этом для владельцев ученических билетов действует скидка в размере 75% на приобретение проездных.

Где купить льготный проездной:

в приложении "Киев Цифровой";

в терминалах самообслуживания;

на сайте КП "ГИОЦ";

в приложении EasyPay.

Стоимость проездных в месяц:

325 грн - безлимитный;

- безлимитный; 162,50 грн - безлимитный на вторую половину месяца;

- безлимитный на вторую половину месяца; 72,50 грн - 46 поездок;

- 46 поездок; 97,50 грн - 62 поездки;

- 62 поездки; 143,75 грн - 92 поездки;

- 92 поездки; 192,50 грн - 124 поездки.

В КГГА добавили, что разовые поездки также доступны для оплаты ученическим билетом, однако скидка 75% на них не распространяется.

Правила для курсантов

С 1 июля по 31 августа курсанты высших военных учебных заведений города должны платить за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях.