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В Киеве с июля изменятся правила оплаты проезда для школьников: новые условия

06:00 27.06.2026 Сб
1 мин
Сколько придется платить школьникам за проезд?
aimg Ирина Гамерская
Фото: проезд в Киеве для школьников летом платный (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 1 июля по 31 августа 2026 года в столичном общественном транспорте будут действовать новые правила оплаты проезда для школьников и курсантов высших военных учебных заведений города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Правила для школьников

Как отмечается, на период летних каникул проезд для школьников становится платным. При этом для владельцев ученических билетов действует скидка в размере 75% на приобретение проездных.

Где купить льготный проездной:

  • в приложении "Киев Цифровой";
  • в терминалах самообслуживания;
  • на сайте КП "ГИОЦ";
  • в приложении EasyPay.

Стоимость проездных в месяц:

  • 325 грн - безлимитный;
  • 162,50 грн - безлимитный на вторую половину месяца;
  • 72,50 грн - 46 поездок;
  • 97,50 грн - 62 поездки;
  • 143,75 грн - 92 поездки;
  • 192,50 грн - 124 поездки.

В КГГА добавили, что разовые поездки также доступны для оплаты ученическим билетом, однако скидка 75% на них не распространяется.

Правила для курсантов

С 1 июля по 31 августа курсанты высших военных учебных заведений города должны платить за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях.

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