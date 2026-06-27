В Киеве с июля изменятся правила оплаты проезда для школьников: новые условия

С 1 июля по 31 августа 2026 года в столичном общественном транспорте будут действовать новые правила оплаты проезда для школьников и курсантов высших военных учебных заведений города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отмечается, на период летних каникул проезд для школьников становится платным. При этом для владельцев ученических билетов действует скидка в размере 75% на приобретение проездных.
Где купить льготный проездной:
Стоимость проездных в месяц:
В КГГА добавили, что разовые поездки также доступны для оплаты ученическим билетом, однако скидка 75% на них не распространяется.
С 1 июля по 31 августа курсанты высших военных учебных заведений города должны платить за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях.