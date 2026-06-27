ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве с июля изменятся правила оплаты проезда для школьников: новые условия

06:00 27.06.2026 Сб
1 мин
Сколько придется платить школьникам за проезд?
aimg Ирина Гамерская
В Киеве с июля изменятся правила оплаты проезда для школьников: новые условия Фото: проезд в Киеве для школьников летом платный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 1 июля по 31 августа 2026 года в столичном общественном транспорте будут действовать новые правила оплаты проезда для школьников и курсантов высших военных учебных заведений города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Правила для школьников

Как отмечается, на период летних каникул проезд для школьников становится платным. При этом для владельцев ученических билетов действует скидка в размере 75% на приобретение проездных.

Где купить льготный проездной:

  • в приложении "Киев Цифровой";
  • в терминалах самообслуживания;
  • на сайте КП "ГИОЦ";
  • в приложении EasyPay.

Стоимость проездных в месяц:

  • 325 грн - безлимитный;
  • 162,50 грн - безлимитный на вторую половину месяца;
  • 72,50 грн - 46 поездок;
  • 97,50 грн - 62 поездки;
  • 143,75 грн - 92 поездки;
  • 192,50 грн - 124 поездки.

В КГГА добавили, что разовые поездки также доступны для оплаты ученическим билетом, однако скидка 75% на них не распространяется.

Правила для курсантов

С 1 июля по 31 августа курсанты высших военных учебных заведений города должны платить за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях.

Читайте также: Киевлянам не по карману: профсоюзы требуют от КГГА пересмотреть план повышения цен на проезд
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев
Новости
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN