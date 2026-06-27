В Киеве с июля изменятся правила оплаты проезда для школьников: новые условия
С 1 июля по 31 августа 2026 года в столичном общественном транспорте будут действовать новые правила оплаты проезда для школьников и курсантов высших военных учебных заведений города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Правила для школьников
Как отмечается, на период летних каникул проезд для школьников становится платным. При этом для владельцев ученических билетов действует скидка в размере 75% на приобретение проездных.
Где купить льготный проездной:
- в приложении "Киев Цифровой";
- в терминалах самообслуживания;
- на сайте КП "ГИОЦ";
- в приложении EasyPay.
Стоимость проездных в месяц:
- 325 грн - безлимитный;
- 162,50 грн - безлимитный на вторую половину месяца;
- 72,50 грн - 46 поездок;
- 97,50 грн - 62 поездки;
- 143,75 грн - 92 поездки;
- 192,50 грн - 124 поездки.
В КГГА добавили, что разовые поездки также доступны для оплаты ученическим билетом, однако скидка 75% на них не распространяется.
Правила для курсантов
С 1 июля по 31 августа курсанты высших военных учебных заведений города должны платить за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях.