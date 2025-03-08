У Києві на куполі одного з храмів Лаври частково завалився хрест, його демонтували

"8 березня о 13:05 надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест", - розповіли в ДСНС.

На фотографіях, які опублікувала ДСНС, можна визначити, що йдеться про Церкву Всіх Святих над Економічною брамою. Це храм в складі Києво-Печерської лаври.

"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю", - зазначили в ДСНС.

