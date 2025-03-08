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У Києві на куполі одного з храмів Лаври частково завалився хрест, його демонтували

Фото: у Києві завалився хрест на одній з церков Лаври (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві частково завалився хрест на одному з храмів Києво-Печерської лаври. Його демонтували рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Держслужби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

"8 березня о 13:05 надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест", - розповіли в ДСНС.

На фотографіях, які опублікувала ДСНС, можна визначити, що йдеться про Церкву Всіх Святих над Економічною брамою. Це храм в складі Києво-Печерської лаври.

"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю", - зазначили в ДСНС.
 

 

 

Нагадаємо, наприкінці лютого в Кривому Розі в результаті російського обстрілу постраждав храм. Настоятель зазначив, що одна з російських ракет поцілила просто у будівлю храму. Він не підлягає відновленню.

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КиївДСНС