RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве на куполе одного из храмов Лавры частично завалился крест, его демонтировали

Фото: в Киеве завалился крест на одной из церквей Лавры (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве частично завалился крест на одном из храмов Киево-Печерской лавры. Его демонтировали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"8 марта в 13:05 поступило сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском. Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест", - рассказали в ГСЧС.

На фотографиях, которые опубликовала ГСЧС, можно определить, что речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами. Это храм в составе Киево-Печерской лавры.

"Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник. Они поднялись к кресту, осторожно срезали провод и безопасно спустили его на землю", - отметили в ГСЧС.
 

 

 

Напомним, в конце февраля в Кривом Роге в результате российского обстрела пострадал храм. Настоятель отметил, что одна из российских ракет попала прямо в здание храма. Он не подлежит восстановлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧС