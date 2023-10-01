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У Києві клуб Boho працював у комендантську годину: адміністратору загрожує штраф

Ілюстративне фото: у Києві клуб Boho працював у комендантську годину (facebook.com/boho.kiev)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заклад Boho club у Печерському району Києва працював під час комендантської години. Правоохоронці притягнули до відповідальності його адміністратора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначимо, що журналісти-розслідувачі встановили, що заклад Boho club працює вночі попри встановлену у Києві комендантську годину. Він приймає відвідувачів та вмикає музику у нічний час.

Зазначимо, що згідно з рішенням Ради оборони Києва закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00. Водночас комендантська година діє у столиці з 00:00 до 05:00.

Пізніше це підтвердили у поліції.

"Попри обмеження, встановлені на період воєнного стану, розважальний заклад функціонував з порушенням комендантської години та реалізовував відвідувачам алкоголь у заборонений час", - сказано у повідомленні.

Там заявили, що отримали повідомлення від представника ЗМІ про роботу одного із закладів на вулиці Федорова.

Стосовно адміністратора закладу поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає від 6800 до 13600 гривень штрафу.

Окрім цього, із працівниками закладу провели превентивну роботу.

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КиївполицияКомендантська година