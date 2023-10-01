В Киеве клуб Boho работал в комендантский час: администратору грозит штраф

Отметим, что журналисты-расследователи установили, что заведение Boho club работает ночью, несмотря на установленный в Киеве комендантский час. Он принимает посетителей и включает музыку в ночное время.

Отметим, что согласно решению Совета обороны Киева заведениям общепита разрешено работать до 23:00. В то же время комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00.

Позже это подтвердили в полиции.

"Несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, развлекательное заведение функционировало с нарушением комендантского часа и реализовало посетителям алкоголь в запрещенное время", - говорится в сообщении.

Там заявили, что получили сообщение от представителя СМИ о работе одного из заведений по улице Федорова.

Относительно администратора заведения полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает от 6800 до 13 600 гривен штрафа.

Кроме того, с работниками заведения провели превентивную работу.

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