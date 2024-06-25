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В Киеве до конца лета проезд для школьников в общественном транспорте будет платным

Вторник 25 июня 2024 15:10
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В Киеве до конца лета проезд для школьников в общественном транспорте будет платным Фото: в Киеве до конца лета проезд для школьников в общественном транспорте будет платным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. В течение каникул будет действовать скидка 75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Приобрести билет со скидкой можно:

В частности пополнить ученический можно в кассах "Киевского метрополитена", в приложении EasyPay и на сайте КП "ГИВЦ".

"На ученический билет, кроме того, можно приобрести одноразовые поездки, впрочем в таком случае "ученическая" скидка не применяется", - пишет КГГА.

В частности, в течение каникул проезд станет платным для курсантов высших военных учебных заведений города.

Напомним, РБК-Украина писало о том, сколько стоят билеты на общественный транспорт в Киеве и где их купить.

В частности, маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в Киеве можно найти онлайн.

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