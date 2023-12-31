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У Києві кількість жертв ракетної атаки виросла до 21

Київ, Неділя 31 грудня 2023 11:06
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У Києві кількість жертв ракетної атаки виросла до 21 Фото: у Києві внаслідок ворожої атаки 21 жертва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Києва збільшилася до 21. З-під завалів у Шевченківському районі дістали тіла ще двох жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київській міську військову адміністрацію у Telegram.

"Загиблих від російських ракет в Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як відомо, пошукові роботи на місці влучання у Києві продовжуються.

Масовий удар по Україні

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

Зранку 31 грудня влада Києва повідомила, що кількість жертв збільшилася до 19. Рятувальники продовжують пошукову операцію у Шевченківському районі.

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